萨金塔耶夫：中国和吉尔吉斯各自公布的两国贸易额之间存在巨大差异

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 - 政府总理萨金塔耶夫25日在出席于亚美尼亚首都埃里温举行的欧亚经济联盟政府间理事会会议时指出，吉尔吉斯斯坦与中国各自公布的2015 - 2017年间有关两国贸易额的海关统计数据存在巨大差异。

"比较中华人民共和国和吉尔吉斯斯坦之间2015-2017年度的国际贸易数据，能够明显发现中国出口数据与吉尔吉斯斯坦进口数据之间的巨大差异。按照上述国家的海关统计，中国对外贸易统计，2015年中国对吉尔吉斯斯坦的出口额达43亿美元，而据吉尔吉斯斯坦统计的外国产品进口额仅10亿美元，偏差达33亿美元。"萨金塔耶夫在会上发言时说。



他说，2016年中国的数据显示，该国向吉尔吉斯出口额达56亿美元，而同年吉尔吉斯公布的进口额仅15亿美元。偏差达41亿美元。



"根据中国的数据，2017年前8个月中国对吉尔吉斯的出口额达26亿美元，而根据吉尔吉斯斯坦的数据，进口额仅为9亿美元，据估计，2017年中国对吉尔吉斯共和国的出口额将达到39亿美元因此，偏差将达25亿美元。"萨金塔耶夫补充说。



萨金塔耶夫还强调，吉尔吉斯公布的数据不仅和中国方面的数据不符，在对哈吉两国贸易额的统计方面也存在着同样的问题。



欧亚经济联盟政府间理事会会议25日在亚美尼亚首都埃里温举行，哈萨克斯坦总理萨金塔耶夫、俄罗斯总理梅德韦杰夫、亚美尼亚总理卡拉佩强、吉尔吉斯斯坦总理伊萨科夫和白俄罗斯总理科比亚科夫出席了本次会议。



【编译：木合塔尔·木拉提】