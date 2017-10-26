“家乡-宝贵财富”论坛在塔勒德库尔干市举行

哈通社/塔勒德库尔干/10月26日 -- 据阿拉木图州政府消息，"精神文明复兴"框架下组织的第四届阿拉木图州"家乡-宝贵财富"论坛于26日在塔勒德库尔干市詹苏格洛夫文化馆举行。

据了解，该论坛旨在加强民族间以及社会和谐、提高社会和谐委员会的作用以及宣传社会和谐委员会相关工作。



论坛期间，文化馆前厅开设了各乡、县、市的社会和谐委员会成就展。





据了解，阿拉木图州副州长贾斯勒克•奥马尔出席了本次论坛，并就精神文明复兴框架下正在实施的各项工作进行了介绍。



哈萨克斯坦民族和睦大会副主席、秘书处负责人哈比特•图尔森拜表示，目前阿拉木图州共有627个社会和谐委员会。通过建立社会和谐委员会相关工作，国家公民社会及政府机构服务得到了统一。据前9个月数据统计，各级社会和谐委员共组织了2727项社会活动，并就409个问题进行了讨论。此外，委员会还就社会监督、医疗以及慈善等领域举办了相关活动。



论坛期间，图尔森拜就有效落实国家建设"百步计划"相关改革项目指出了社会和谐委员的主要发展方向。





另外，"祖国之光"党阿拉木图州分部副主席萨热巴耶夫以及伊犁县、阔克苏县、潘菲洛夫县社会和谐委员代表也出席了本次论坛。



据了解，伊犁县社会和谐委员会进行的宣传工作下，20多条街道将重新命名，该提议也得到了群众一致肯定。此外，由社会和谐委员会做出的积极努力下，阔克苏县、维吾尔县等地区举行了慈善、抵制极端思想等活动。



论坛最后，阿拉木图州社会和谐委员会主席向"家乡-宝贵财富"论坛优秀参与者颁发了荣誉证书。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】