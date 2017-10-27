电影《回归者》在意大利一举斩获两项殊荣

哈通社/阿拉木图/10月27日 -- 据哈萨克电影制片厂消息，导演萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》在意大利举行的第20届今日宗教电影节中荣获"优秀电影"奖。

另外，该电影还获得了SIGNIS独立评审团颁发的特别奖。



哈萨克斯坦文化和体育部支持下，由哈萨克电影制片厂拍摄的《回归者》电影讲述了哈萨克斯坦独立后从外国回归历史祖国的哈萨克人的经历。



据了解，本届今日宗教电影节共有来自世界28个国家的41部电影参加了角逐。最终由著名导演本杰明•弗雷登堡、塞尔维亚导演戈兰•拉多万诺维奇以及伯纳迪特•施拉姆等人组成的陪审团选出了电影节最佳奖项。



电影节"最佳电影"奖最终由导演伊尔曼诺•奥尔曼的《看到了吗，我也跟你们一样》电影获得，而"最佳短片"获得者为路易莎•罗斯的《乔普》，《最佳纪录片》获得者为伊朗导演贝尔胡兹•努拉尼普尔的电影《A 157》。



另外，SIGNIS独立评审团也参与了本届电影节评审工作。其成员包括，著名导演马特奥•阿斯蒂（意大利）、圭多•孔温特斯（比利时）、布兰卡玛丽亚•蒙松（阿根廷）以及范•瑞特（法国）等。



电影节期间，SIGNIS独立评审团成员特别向《回归者》电影导演萨比特•库尔曼别科夫表示感谢，并评价电影说："《回归者》是中亚最受欢迎的电影之一。电影中诠释了老人对故土的思念之情。如果每个‘难民'都有对回到家乡的希望，尽管经历多少艰难，也能达到目标。"



值得一提的是，电影《回归者》曾荣获第三十五届晨礼国际电影节以及欧亚国际电影节的"亚洲最佳电影"、"最佳影片"等奖项。而电影主演杜勒加•多斯玛汗别特吾勒曾获得第13届喀山国际穆斯林电影节"最佳男主角奖"。



据了解，电影《回归者》首次在澳大利亚上映并受到观众的普遍欢迎。该电影还将于明年年初在意大利上映。



电影《回归者》讲述了20世纪30年代被迫移民阿富汗的哈萨克家庭故事。影片中，巴扎尔拜老人的家庭经历重重困难得到移民哈萨克斯坦的机会，并踏上回归历史祖国的漫长的旅程。







【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】