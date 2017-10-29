三名哈萨克斯坦摔跤手夺得哈萨克式摔跤世锦赛冠军

哈通社/阿斯塔纳/10月29日 - 为期两天的哈萨克式摔跤世界锦标赛28日在阿斯塔纳"雪豹"竞技体育场拉开帷幕。

在大赛首日的比赛中，三名哈萨克斯坦摔跤手夺得了各自项目的世界冠军。



在55公斤级中，Marat Nygmatullayevev在决赛中击败了亚美尼亚的Pogost Bagalyan，成为世界冠军。



在82公斤级最后一场比赛中，另一名哈萨克斯坦运动员Yersultan Muzafarov成为了金牌的持有人，他击败了来自希腊的Alexios Ntanatsidis。



Adilzhan Ystybayev（90公斤）为哈萨克斯坦赢得了第三枚金牌， 他在决赛中战胜了塔吉克斯坦的Khrushed Sharipov。



共有来自40个国家的167名运动参加本届世锦赛。27日，参赛运动员在"可汗帐篷"购物中心进行了赛前称重。



据悉，共有9名（9个体重级别）哈萨克斯坦摔跤运动员参加比赛。他们分别是Marat Nygmatullayev，Kuanysh Yskakov，Kasymkhan Tolenbay，Galymzhan Abdirakhmanov，Yersultan Muzafarov，Adilzhan Ystybayev，Aleksandr Kasachev，RuslanAbdіrazakov和Aibat Seiten。



【编译：木合塔尔·木拉提】