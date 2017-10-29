全球各大航空公司对赴美航班加强安检力度

哈通社/阿斯塔纳/10月29日 -- 日本共同社10月27日报道称，各国航空公司26日起加强了赴美国际航班的安全检查。这是根据美国政府加强反恐对策的要求所采取的措施，在登机时向乘客询问随身行李的管理情况等。据美国媒体报道，包括日本在内的共计105个国家的约280座机场被列为检查对象，每天或有约2100个航班受到影响。

报道称，此举的主要目的是防止嵌入爆炸物的笔记本电脑被带入飞机，美国运输安全管理局(TSA)表示"将与各航空公司密切合作确保安全"。航空公司呼吁人们尽早到达机场。

据报道，26日在成田机场的登机口附近，日本航空公司职员向乘坐赴美直飞航班的乘客询问"有没有从别人那里拿来的东西"、"行李一直由自己保管吗"，此外还准备了用英文、中文等多种语言写有询问内容的文字板。据日航介绍，成田机场并未因询问乘客导致延误或混乱。

报道称，美国政府的要求似乎也引发了不少困惑，国际航空运输协会(IATA)官员对路透社表示"缺乏事先协商，单方面采取手段令人感到不安"。

特朗普政府6月要求在120天以内从严对乘客实施安检等，不满足条件的航空公司可能被禁止带电脑上飞机。



【编辑：木合塔尔·木拉提】