全国训鹰人齐聚阿斯塔纳 争夺"最佳训鹰能手"荣誉

哈通社/阿斯塔纳/10月29日 -- 为纪念著名训鹰者库恩图干•托赫特拜，由国家传统体育协会组织的第三届全国猎鹰比赛正在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦8个州的23名训鹰人正在争夺"全国最佳训鹰能手"的荣誉称号。



主办方介绍，主办这一赛事的主要目标之一，是保护和传承哈萨克族民间传统体育项目和文化遗产。











在古代，金雕在哈萨克人的生活中发挥了特殊的作用，它不仅是猎人狩猎的伙伴，甚至是一些村落主要口粮的提供者。猎鹰，也是一名猎手荣誉的象征。









大赛对金雕的力量、速度和准确性都有着明确的要求。比赛中，金鹰需要抓住作为猎物的狼和野兔。



著名的猎手图玛尔别克•穆凯老人表示，今年的赛事旨在纪念他三年前去世的兄弟库恩图干•托赫特拜。库恩图干•托赫特拜是一位著名的训鹰人，一生致力于传承猎鹰文化。









据老人介绍，他的金雕很擅长捕获狐狸和野兔，但是今天的目标更为复杂。



"狼不是容易对付的猎物，"他说，"但我很欣慰的看到，猎鹰文化正在哈萨克斯坦复苏。今天的比赛中有很多有经验的年轻选手。"



最年轻的参赛者赛力克波尔森•巴巴詹表示，他从小就渴望成为训鹰人。







"我来自江布尔州，今年16岁。从9岁开始我就和父亲一起狩猎，我的金雕名字叫‘棕色风暴'。我们俩是江布尔州猎鹰大赛的冠军，我也想在阿斯塔纳拿下金牌。"这位年轻人说。



据了解，本届比赛资格赛上，参赛者需要指挥猎鹰捕获电子野兔。而在决赛中，猎手和他们的猎鹰则将面对真正的野狼和野兔，而最快速的完成任务的选手，将是全国冠军得主。



【编译：木合塔尔·木拉提】