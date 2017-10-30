丹尼斯•谭或将在奥运会上演绎迪玛希的作品

哈通社/阿拉木图/10月30日 - 花样滑冰领域的哈萨克斯坦明星、奥运会铜牌得主丹尼斯•谭向哈通社记者介绍了自己目前的恢复情况。

此前这位年轻的运动员伤到了脚踝。目前他正在接受哈萨克斯坦和韩国医生的联合治疗。



由于伤病的影响，目前要做出一些高难度动作对丹尼斯•谭而言仍有困难，他也一直需要佩戴着保护措施。



对于即将开幕的韩国平昌冬奥会，丹尼斯•谭并不讳言参加的意图。为了能够参加这一重大的国际性赛事，他放弃了接受复杂手术的安排。



"我一边接受理疗，一边开展训练。希望还是有的，我一直努力往好的方面去想。我对自己有信心，能够在平昌冬奥会上为大家带来精彩的表演。"他说。



伤愈后的丹尼斯，此前曾在法国和俄罗斯参加过相关的活动。



在最近一次的表演中，丹尼斯•谭选择了哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮演唱的法语歌曲《SOS d'un terrien en détresse》作为配乐。



运动员希望今后能够更多的和迪玛希合作。



丹尼斯称，在奥运会上，他也将使用迪玛希的作品。



"这是一个非常棒的组合。我非常欣赏迪玛希的才华。在国外媒体上，迪玛希不仅仅代表着哈萨克斯坦，甚至常常被称作中亚的明星。而总有一天，他将成为世界级的明星。拥有一位如此上进而有才华的歌手，是我们每一个人的骄傲。对我而言，能够选择一首高质量的音乐作品作为伴奏，同样也是一份荣誉。尽管十分繁忙，他还是专门为我准备了曲目。这将是我在奥运会上将要演绎的作品。"丹尼斯说。



值得一提的是，丹尼斯•谭于8月10日在韩国举行的"Ice Festa"表演中受伤。



【编译：木合塔尔·木拉提】