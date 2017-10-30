我国考古学家将对阿塞拜疆历史古迹进行挖掘工作

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 据哈巴尔电视台消息，哈萨克斯坦考古学家将同阿塞拜疆考古学家联手对阿塞拜疆"斯基台-塞迦人"遗迹进行考古发掘工作。

据了解，本次考古工作目的旨在深入研究原始部落或在高加索地区生活的可能性。两国考古学家们对本次联合工作表示非常有信心。



据悉，阿塞拜疆考古学家也将参与本次由教授泽因诺拉•萨马舍夫带领下进行的考古发掘。



据专家透露，研究"斯基台-塞迦人"葬礼习俗将对历史带来重大改变。



考古和民族志学院研究员扎吾尔•戈萨诺夫表示，研究"斯基台-塞迦人"葬礼有着巨大的意义。通过考古发现， "斯基台-塞迦人"具有突厥民族相同的传统习俗。阿塞拜疆地区可以发现多处"斯基台-塞迦人"历史古迹，因此两国考古学家将联手在阿塞拜疆地区进行考古研究。



考古学家们表示，研究斯基台遗迹并不能找到确凿的历史证据，因此研究其葬礼习俗非常重要。



阿塞拜疆考古学家表示，其他考古学家已经发现葬礼习俗初步推理特征，而本次研究希望对阿塞拜疆地区历史遗迹进行深入研究。目前同萨马舍夫等哈萨克斯坦考古学家联合正在进行考古发掘工作。现在所发现的研究结果不仅属于斯基台人，还将包括匈奴人、阿瓦尔人以及突厥汗国的历史。通过联合考古研究，两国科学领域合作关系将得到有效发展。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】