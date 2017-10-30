我国驻俄大使塔斯马哈穆别托夫：远亲不如近邻

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 据哈萨克斯坦驻俄大使馆消息，哈萨克斯坦与俄罗斯建交25周年之际，29日在莫斯科举行了国际科学实践会议。

据了解，该会议由哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆组织并在莫斯科国立国际关系学院举行。



会议期间，哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫高度评价哈俄两国外交关系，并表示独立25年以来哈萨克斯坦与俄罗斯在各领域取得了巨大的成就。



据悉，哈萨克斯坦目前已同俄罗斯签署多达300项双边协议。



驻俄大使在话中提到"远亲不如近邻" 的古老谚语，并说道："建立稳定外交关系取决于两国所采取的良好政策。而其他国家之间出现的外交问题在哈萨克斯坦与俄罗斯两国之间从未发生过。"



莫斯科国立国际关系学院校长阿纳托里•托尔昆诺夫强调，哈萨克斯坦和俄罗斯在独联体国家当中具有很高的地位，独立以来双方成为了紧密的合作伙伴。



哈萨克斯坦独立25年以来同俄罗斯签署多达300多项双边协议，包括几项加强两国战略伙伴关系的相关协议。其中包括，《关于友谊、合作以及互助协议》（1992年）、《面向21世纪的永久友谊、联盟条约》（1998年）、《20世纪友好邻国与联盟协议》（2013年）等。



据了解，本次会议邀请了两国外交使团代表、俄罗斯总统总统办公厅代表以及著名分析人士和记者参加。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】