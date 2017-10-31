哈萨克斯坦国产汽车出口中国和塔吉克斯坦

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 - 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克31日称，哈萨克斯坦国产车辆目前已成功出口中国和塔吉克斯坦。

据其介绍，目前哈萨克斯坦加工制造业产品出口世界115个国家。



"亚洲汽车制造厂生产的汽车出口到了中国，而萨热阿尔卡汽车公司生产的汽车出口至塔吉克斯坦。负责农业机械制造的‘DonMar'公司，其产品多年来稳定出口俄罗斯市场。每年，我国都会向380多个出口商提供财政和服务支持。"哈斯姆别克说。



他表示，为了提高对非原材料出口的支持力度，2017年国家经济部同政府制定了国家出口战略。



"在工业创新发展规划下，我国加工制造业的引资水平不断提高。最近7年间，加工制造业领域共吸引外来投资260亿美元。在投资结构中，加工制造业占比提升至19.5%。这一增势在2017年得到了继续保持。2017年上半年，外来投资中对加工制造业的投资占比达到了22.8%。"他说。



部长同时表示，为进一步妥善落实总统安排的任务，政府同世界银行一起制定了旨在完善我国投资环境的2018-2022年投资战略。



【编译：木合塔尔·木拉提】