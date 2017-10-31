联合国：禁止核试验国际日将得到广泛关注

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 据外交部消息，联合国大会第一委员会一致通过第64/35号决议改进提议。

消息称，决议改进内容包括在每年禁止核试验国际日期间举行全球性会议。



据了解，在哈萨克斯坦倡议下，2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。该节日旨在纪念1991年8月29日塞米巴拉金斯克核武器试验场关闭。



据了解，自2010年开始，全世界每年通过各种活动庆祝这个日子。而联合国大会每年都会举行非例行会议。因该决议并没有相关规定，哈萨克斯坦向联合国提出在该决议中增加相关条例。其中包括，国际日期间举行全球性会议等。



据悉，联合国成员国向该提议表示一致赞同，并就全面禁止核试验各大举措达成共识。此外，各成员国强调，此次行动将为纪念核试验牺牲者以及国际稳定和呼吁人们关注核威胁等问题起到重要作用。



哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特•奥马洛夫在第一委员会会议上表示，8月29日不仅对哈萨克斯坦，对全世界核武器牺牲者来说具有重要的纪念意义。该纪念日呼吁全世界共同抵制核武器威胁。



奥马洛夫呼吁各成员国支持哈萨克斯坦的提议并强调，全世界拥有共同的命运。只有互相帮助并全面解决全球核武器试验才能保护人类共同的家园。



哈萨克斯坦常驻联合国代表会议最后向参会的42个国家代表表示衷心感谢。







【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】