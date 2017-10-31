哈中电视台将联合拍摄新的电影作品

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 -- 哈萨克斯坦广播电视总公司（« QAZAQSTAN » РТРК» АҚ ）31日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上称，QAZAQSTAN电视台计划同中国中央电视台军事·农业频道（ССТV-7）联合拍摄新的电影作品。

据哈萨克斯坦广播电视总公司新闻处消息，QAZAQSTAN电视台同中国中央电视台ССТV-7频道签署合作备忘录。根据协议，双方将进一步推动两国文化领域合作关系发展。此外，双方就联合拍摄一部新的电影作品达成了共识。

据了解，这将是哈萨克斯坦和中国电视台之间首次联合拍摄的电视电影项目。电影讲述毕业于哈萨克国立音乐学院的阿依达尔和帕拉萨特人生经历。影片将展现哈萨克人民传统文化、习俗和生活方式。

电影作品导演张波（音译）说："这部影片讲述真正的爱情和友情。电影主角将全面展示哈萨克传统歌舞文化。希望通过这部作品表达我对哈萨克人民的尊重。此外，该项目将加强哈中两国友好关系，推动电影领域合作关系的发展。"



值得一提的是，电影导演张波先生出生于中国新疆，对哈萨克音乐和歌舞非常了解。影片除了在新疆，还在阿斯塔纳和阿拉木图等城市取景。目前，拍摄剧组开始进行相关筹备工作和演员试镜工作。

据悉，电影经费将由中方承担。

【编译：小穆】