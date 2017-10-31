萨金塔耶夫：工业化规划主要发展指标高于预期

哈通社/阿斯塔纳/10月31日 - 在今天于总理府举行的政府例行工作会议上，政府总理萨金塔耶夫听取了关于当前国家工业化创新发展规划各项工作的进展情况，并对其中关键指标进行了评价。

他表示，工业化发展规划的主要指标整体表现均高于计划预期。他同时指出，部分地区在固定资产投资方面有所落后。



总理表示，西哈州、克孜勒奥尔达州、巴甫洛达尔州和阿斯塔纳市在相关领域的指标表现较差，不过他相信，通过正在开展的一系列工作，这一方面的数据将在年底得到妥善改观。



江布尔州、阿克托别州和东哈州州长在今天的会议上向总理就相关领域发展情况进行了汇报。



值得一提的是，在31日的会议上做主要报告的投资发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克称，工业化计划的主要指标均呈现上升趋势。



据其介绍，1-8月我国制造业出口同比增长23.1％，达99亿美元。农业化学（+ 72.1％）、炼油（+ 67％）和钢铁工业（+ 61.8％）呈现大幅增长。



2017年前9个月，制造业吸引外来投资较2016年同期增长3.5％，达到5990亿坚戈。其中机车、矿山机械、汽车制造业吸引了最大的投资。



2017年第一季度，国内大型私企劳动生产率上升了16.1％，达到每人7600美元。



【编译：木合塔尔·木拉提】