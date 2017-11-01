纳扎尔巴耶夫总统会见阿斯塔纳叙问题和谈各方代表

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 - 据总统府新闻局消息，31日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府会见出席阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第七轮会谈的各代表团团长。

出席会议的有担保国代表团，即俄总统叙问题特使亚历山大•拉夫连季耶夫、外交部副部长塞达特•乌纳尔（土耳其）和副外长侯赛因•贾比里•安萨里（伊朗）；观察员国代表，即国务卿中东事务助理大卫•萨特尔菲勒德（美国），外交特务顾问乌萨菲•铁勒（约旦）以及联合国官员斯图加尔•米洛什。



会议期间，总统强调了解决叙利亚冲突的重要性，并指出整个国际社会期待叙利亚纷争的和平解决。



纳扎尔巴耶夫总统表示，在俄罗斯和土耳其总统的建议下，哈萨克斯坦组织了阿斯塔纳叙问题和谈并全力提供协助。"会谈至今已经进行了七轮，各方都对会谈进程感到满意。"



总统提及了在阿斯塔纳和谈框架下已经取得的有效成果，并强调，阿斯塔纳进程促进了日内瓦谈判的有效性。



"我们已经解决了建立冲突降级区的问题，并制定了进一步的相关措施和机制，当地的人道主义危机已经得到了改善，这些对维护停火机制都非常重要。"纳扎尔巴耶夫补充说。



亚历山大•拉夫连季耶夫对阿斯塔纳和谈的中期成果感到满意，并强调有必要建立政治对话，以进一步解决冲突。



塞达特•乌纳尔高度评价了阿斯塔纳进程的重要性，并感谢哈总统对这一问题的解决作出贡献。



贾比里•安萨里说，关键是要继续打击恐怖主义和努力缓和叙利亚地区的紧张局势。



观察员国代表对纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳进程中的贡献做出了高度的评价。



【编译：木合塔尔·木拉提】