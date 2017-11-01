驻华大使努雷舍夫会见中国社科院院长王伟光

哈通社/北京/11月1日 - 据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫31日在北京会见了中国社会科学院（CASS）院长王伟光。

双方就两国研究机构之间的合作问题，特别是中国社科院同哈萨克斯坦首任总统图书馆之间深化两国智库间合作等问题进行了深入讨论。



王伟光对他今年早些时候访问哈萨克斯坦时收到的欢迎于热情招待，向哈方表示感谢。他强调，中哈两国智库及科研体系之间已经建立了良好的合作伙伴关系。







努雷舍夫大使则指出，在哈萨克斯坦首任总统图书馆和中国社会科学院联合项目的框架下，成功将《纳扎尔巴耶夫总统文集》翻译为中文，并于今年6月在阿斯塔纳和北京举行了中文版文集的发布会。同时，在双方的合作交流协议框架下，今后将共同组织哈中智库对话、交换翻译两国出版物、相互刊登研究成果、组织哈萨克斯坦科学研究员的访问和实习等。







中国社会科学院（CASS）是中华人民共和国在哲学、社会科学领域研究的最高的和最全面的国家级学术机构与综合研究中心，在中国各大城市设有分支机构。CASS由31个研究机构和90多个研究中心，以及研究生院组成。



哈萨克斯坦首任总统图书馆于2014年据总统令成立，其职能是收藏图书、研究哈萨克斯坦国家形成和发展史，以及开展其它文化、教育和科研工作。



【编译：木合塔尔·木拉提】