纳扎尔巴耶夫总统同约旦国王就叙利亚问题等内容交换意见

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 -- 哈萨克斯坦将支持所有面向解决叙利亚问题的措施。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫1日在总统府会见约旦国王阿卜杜拉二世并作出上述表示。



"约旦在国际舞台上享有很高的荣誉并受到了应有的尊重，因此在中东建立和平和安全领域发挥了重要的作用。如今叙利亚的状况、恐怖袭击事件、难民等问题都是叙境内发生的冲突、分歧所造成的。受此影响，约旦境内目前约有130万叙利亚难民。此外，还得强调约旦对推动巴勒斯坦与以色列的和平进程作出的巨大贡献。"纳扎尔巴耶夫说。



会谈期间，纳扎尔巴耶夫总统向阿卜杜拉二世就约旦参与2017阿斯塔纳世博会和伊斯兰合作组织科学与技术峰会以及作出的贡献表示衷心感谢。此外，双方还就哈萨克斯坦-约旦两国合作以及国际、政治领域重要问题交换了意见。其中包括，叙利亚紧张局势、伊拉克问题以及卡塔尔外交危机等。



纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦将支持所有面向解决叙利亚问题的措施。根据阿斯塔纳和谈结果，叙利亚境内暴力事件出现显著下降，也为当地社会恢复平静创造了机遇。因此，成为除叙问题日内瓦和谈外另一平台的阿斯塔纳和谈也证明了其有效性并得到了国际支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】