投资和发展部部长：哈萨克斯坦将成为全球运输市场重要的枢纽国家

哈通社/阿斯塔纳/11月2日 -- 投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克2日在阿斯塔纳举行的"Trans Eurasia - 2017"过境运输发展前景国际研讨会上表示，哈萨克斯坦将成为全球运输市场重要的过境运输国家。

哈斯姆别克说："分析人士表示，全球交通运输市场占据世界经济活动6%，而全球交通运收入总额达4.5万亿美元。此外，欧亚大陆人口占据全球人口65%、自然资源和国内生产总值（GDP）分别占据75%和40%。交通运输领域是国家竞争力和可持续发展的主要因素之一。因此，我们将更加专注推动哈萨克斯坦交通运输领域的发展。"

哈斯姆别克表示，2017年上半年，哈萨克斯坦交通运输业占GDP的比重为8.6%。据统计，近9年向该领域投资的国内外投资总额达260亿美元，共建1700公里铁路和3200公里道路。此外，对里海部分港口和国内15个机场进行了翻修工作。

部长还表示，2016年俄罗斯和中国双边贸易总额达690亿美元、中国和欧洲国家之间的贸易总额为5500亿美元，以及俄罗斯和中亚国家之间的贸易总额为185亿美元。



"哈萨克斯坦可在全球交通运输市场成为中亚最重要的过境运输国家之一。2020年，我们计划将经哈萨克斯坦过境货物运输量提高至200万集装箱，过境运输收入总额有望达到50亿美元。这对我们来说很重要。"他说。

哈斯姆别克还表示，2016年哈萨克斯坦民航行业同比增长10%。

"目前，我国共有飞往全球96个国家的国际航线。近7年，经哈萨克斯坦中转外籍游客数量增加5倍。今年，我们对中国游客开放72小时过境免签政策。此外，我们还同37个国家签署了政府间协议。"

【编译：小穆】