托卡耶夫会见欧亚犹太社区联盟代表

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫2日会见欧亚犹太社区联盟（NCSEJ）非政府组织负责人鲁宾先生率领的代表团。

阿斯塔纳特别重视同作为主要引资国及贸易伙伴的美国发展合作关系。托卡耶夫指出，两国总统的建设性对话对加强多边合作发挥了重要的作用。



托卡耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统对美国进行工作访问的计划具有重要的意义。他还就加强同美国国会以及议会间合作发表了个人意见。



据了解，双方在会中讨论了加强经贸关系的前景问题，并就美国国会废除杰克逊•维尼克对哈萨克斯坦的修正案问题达成共识。



托卡耶夫向联盟代表团就哈萨克斯坦目前对保护所有民族以及宗教组织权益和合法利益实施的相关政策进行了介绍。此外，议长还强调了犹太教代表对第五届世界和传统宗教领袖大会的积极参与。



会谈期间，鲁宾就哈萨克斯坦和平外交政策以及对联合国安理会卓有成效的工作表示感谢。



鲁宾表示，哈萨克斯坦就"种族，宗教和文化自由"问题成为了全世界的榜样。



会谈中，双方还就哈萨克斯坦在核安全、国际和地区安全等问题提出的各项倡议进行了讨论。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】