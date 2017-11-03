政府总理萨金塔耶夫出席在塔什干举行的独联体政府首脑理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫3日出席在塔什干举行的独联体政府首脑理事会会议。

会议框架下，萨金塔耶夫分别同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫和总理阿卜杜拉•阿利珀夫举行双边会晤。会谈中，双方就两国经贸合作关系的发展，以及共同落实过境运输、农业和能源领域的联合项目问题，以及汽车制造、民航、医药、军事装备技术和航空航天领域发展前景进行了讨论。



独联体政府首脑理事会会议小范围会谈中，参会各方就经济领域相互行动和为加强独联体国家经贸合作关系创造条件等问题交换了意见。此外，各方还就进一步减少贸易壁垒问题进行了协商。

大范围会谈中，独联体国家各政府代表就独联体自由贸易区落实情况、油气机械制造、土地开垦、海关管理和共同应对国际威胁问题进行了讨论。根据会议结果，出席会议的成员国政府首脑一致决定，将下一届独联体政府首脑理事会会议于2018年春季在土库曼斯坦首都举行。

根据会议结果，各成员国政府首脑签署了一系列合作协议。



值得一提的是，今年是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦建立外交关系第25周年。2018年是哈萨克斯坦的"乌兹别克斯坦年"。数据显示，2017年1-8月，两国双边贸易总额达12亿美元（出口7470万美元），较去年同期增长31%。

【编译：小穆】