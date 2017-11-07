农业部部长米尔扎赫梅托夫对中国进行工作访问

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 --据农业部消息，应中国农业部邀请，哈萨克斯坦农业部部长阿斯哈尔·米尔扎赫梅托夫正在对中国进行工作访问。

访问期间，米尔扎赫梅托夫同中国农业部部长韩长赋、中国国家质量监督检验检疫总局局长支树平和大型企业代表举行会晤。



会谈期间，双方就哈中两国之间的投资项目、农业、推动有机食品和兽医行业发展问题进行了讨论。

根据会议结果，农业部同中国质检总局签署哈萨克斯坦出口的肉用马匹检验检疫协议。



此外，会议框架下哈中企业签署了一下一系列协议：

"哈萨克农业"国有控股公司（ҚазАгро）同中资创投（北京）商业管理有限公司（Grand China(Beijing) Business Management CO., LTD）签署在南哈州建立总投资额达1亿美元的农工综合体合作备忘录；

食品有限公司同中资创投（北京）商业管理有限公司签署关于建立批发商体系和组织商品交换合作备忘录；

国家食品合同公司同中资创投（北京）商业管理有限公司签署向中国出口2万吨一等优质小麦（450万美元）协议和出口2千吨葵油（150万美元）合同；

哈萨克斯坦肉类协会同中信建设签署总价值达6亿美元的牛肉出口和牛肉产品生产协议。



【编译：小穆】