纳扎尔巴耶夫总统建议建立哈俄科研联盟

哈通社/车里雅宾斯克/11月10日 - 第14届哈萨克斯坦与俄罗斯地区间合作论坛9日在俄罗斯车里雅宾斯克举行。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席会议。

会上，纳扎尔巴耶夫总统指出，目前哈萨克斯坦30多所大学正在与俄罗斯大学进行合作研究。



"有必要考虑在最具发展前景的领域，尤其是生物和信息技术、能源、空间等方面建立哈萨克和俄罗斯科学家之间的科研联盟。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调指出，在两国的联合研究当中，将可充分利用纳扎尔巴耶夫大学、创新科技园、俄罗斯斯科尔科沃创新中心等研究机构的创新集群的潜力。此外，阿斯塔纳国际金融中心、信息技术创业国际科技园和国际绿色技术与投资发展中心将在2017年阿斯塔纳世博会基础设施基础上进行联合工作。



总统还表示，可考虑在我国对教育服务需求较高的地区，开设俄罗斯大学的附属分支机构。



哈萨克斯坦总统强调说："努力在我们国家建立国际教育中心是非常重要的。为此，我们可以开展包括开放式在线教育课程在内的教育计划方面的合作。"







值得一提的是，在9日的合作论坛框架下，纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统普京举行会谈。双方签署了一系列合作文件，并共同参观了在当地举行的人力资源主题展览。



【编译：木合塔尔·木拉提】