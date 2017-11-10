阿克莫拉州将同俄罗斯库尔干州发展合作关系

哈通社/阔克舍套/11月10日 -- 阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林同俄罗斯库尔干州州长阿列克谢•科科林9日在车里雅宾斯克举行的第14届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛框架下签署加强经贸、科技、文化等领域合作关系相关协议。

据阿克莫拉州政府消息，双方就各地区农业产品生产、销售、增加家畜优良品种以及发展农业科技等问题交换了意见。



会谈中，双方还就积极参与地区间联合活动达成共识，其中包括各类展览、论坛以及会议等。



穆尔扎林强调地区间发展旅游领域相关问题，并表示，阿克莫拉州被作为大型旅游基地吸引了大量游客关注，其中30%游客来自俄罗斯边境地区库尔干州、颚木斯克州、秋明州。



"阿克莫拉州时刻欢迎来自库尔干州的游客。" 穆尔扎林说。



同时，库尔干州州长科科林就商贸、社会领域合作问题发展个人意见。科科林表示，在此之前双方只在协议更新事项建立了合作协议，而现在将为所有领域制定双边发展"路线图"。



据了解，阿克莫拉州与库尔干州建立合作关系已达5年之久，双方签署的新协议将为加强合作领域以及进一步发展起到巨大的作用。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统9日抵达车里雅宾斯克，并出席第14届哈萨克斯坦-俄罗斯地区间合作论坛。访问期间，纳扎尔巴耶夫总统同普京举行了会谈。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】