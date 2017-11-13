哈萨克选手叶塞特•库阿诺夫在索契桑博世锦赛拿下一枚金牌

哈通社/阿斯塔纳/11月13日 - 12日，正在俄罗斯举行的2017索契桑搏世锦赛进入第三个比赛日。哈萨克斯坦选手叶塞特•库阿诺夫为哈萨克斯坦代表团再度夺得一枚金牌。

在62公斤级项目决赛中，哈萨克斯坦选手面对的对手是来自俄罗斯的阿斯兰•穆德拉诺夫。



决赛相当激烈，阿斯兰一度1:0领先，并试图将比分保持至结束。但在即将终局前，叶塞特抓住时机，连续拿下两分，最终以2:1逆转获胜。



在此前的国际锦标赛上，叶塞特曾获得铜牌。而这次的胜利，为他带来了冠军头衔。



在当天其他项目的比赛中，哈萨克斯坦选手波拉特别克•拉伊穆库洛夫（52公斤）和努尔格勒德•科亚勒别科夫（68公斤）获得军事桑博铜牌。



根据此前报道，2017索契桑搏世锦赛首个比赛日，代表哈萨克斯坦参赛的贝恩别托特•罕詹诺夫（52公斤级）、阿勒别克•泽肯诺夫（90公斤）和来汗•马迪（100公斤）均获得竞技桑博铜牌。



此外，古丽努尔•叶尔博洛娃（52公斤）在竞技桑博项目，阿曼德克•阿扫吾勒（62公斤）和帖米尔兰•伊萨哈利耶夫（82公斤）在军事桑博项目均进入前三。





【编译：木合塔尔·木拉提】