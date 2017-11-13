电影《回归者》入围德国著名电影节

哈通社/阿斯塔纳/11月13日 -- 据哈萨克电影制片厂消息，导演萨比特•库尔曼别科夫执导的电影《回归者》入围第66届曼海姆海德堡国际电影节。

据了解，第66届曼海姆海德堡国际电影节于11月9-19日期间举行。

哈萨克斯坦文化和体育部支持下，由哈萨克电影制片厂拍摄的《回归者》电影讲述了哈萨克斯坦独立后从外国回归历史祖国的哈萨克家庭的经历。

"很高兴《回归者》电影能够入围在德国举行国际电影节。在我的出生地阿勒达別尔艮有很多德裔民族，中学同学中超过半数也是德裔。其中大部分在80年代已经回归祖国，因此移民主题在这里具有重要的意义。" 萨比特•库尔曼别科夫说。

据了解，曼海姆海德堡国际电影节于1952年创办，是德国历史悠久的电影节之一。自创办以来就受到了电影业专业人士以及影迷的广泛关注。电影节每年邀请全世界500多名专业人员和6万名观众参加，这也证明了该电影节在德国不可替代的地位。电影节框架下来自各国家的导演、演员、制片人将在德国举行会晤。

第66届曼海姆海德堡国际电影节共设《最佳电影》、《特别奖》、《终身成就奖》、国际影评人协会颁发的特别奖以及最受欢迎奖等奖项。

入围本届电影节的作品除了导演萨比特的《回归者》外还将有来自法国、阿根廷、丹麦、爱沙尼亚、冰岛、印度、伊朗、以色列、土耳其、美国、德国等国家的21部电影。

据悉，第66届曼海姆海德堡国际电影节闭幕仪式将于11月19日举行。

另外，国产电影《回归者》还将在于今年12月在巴什科尔托斯坦举行的第四届国际"银马电影节"开幕仪式上播出。

值得一提的是，《回归者》电影曾获得第35届晨礼国际电影节"亚洲最佳电影奖"以及第13届欧亚国际电影节最佳影片奖，而电影主演杜勒加•多斯玛汗别特吾勒曾获得第13届喀山国际穆斯林电影节"最佳男主角奖"，此外该电影还在意大利举行的第20届今日宗教电影节中荣获"优秀电影"奖以及SIGNIS独立评审团颁发的特别奖。

【翻译：冰山 编辑：小穆】