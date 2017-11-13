纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦已成为全球热点问题对话平台

哈通社/阿斯塔纳11月13日 -- 纳扎尔巴耶夫总统13日在首都召开的第三届阿斯塔纳俱乐部会议上表示，哈萨克斯坦已成为全球热点问题对话平台。

总统说："目前，哈萨克斯坦成为人类所有热点问题国际对话平台。比如说，今年夏天在阿斯塔纳举行的2017世博会共迎来115个国家和22个国际组织参展，以及400多万名游客。近些年我们希望推广全球最需要的需求，并积极和团结解决全区共同面临的问题。"

纳扎尔巴耶夫表示，对话和互信互益合作伙伴关系是哈萨克斯坦外交政策主要方向。并强调，哈萨克斯坦正在为解决叙利亚局势、禁止核武器、文化和文明之间的对话作出了贡献。



"目前，哈萨克斯坦是联合国安理会非常任理事国。2018年1月，我们将担任安理会轮值主席国。参与安理会会议将更清楚的看待国际关系体系的变化。"总统说。

纳扎尔巴耶夫指出，要进一步提高对全球移民进程的监管，同时这一问题需要彻底的重新思考。



"据统计，全球发达国家人口总数为10亿，而发展中国家人口总数达65亿人。近25年，国际移民增加2倍，而发达国家移民份额由之前的5% 增长至10%。其中，约有6600万难民和非法移民者。这一问题将导致社会紧张趋势、犯罪率和失业率的增加。"他说。

据悉，第三届阿斯塔纳俱乐部会议今日在阿斯塔纳举行。多国前总统和知名政治人物、分析人士和社会功勋人士出席会议。



【编译：小穆】