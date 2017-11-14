突厥语国家大会在土耳其首都安卡拉举行

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 据国际突厥学院消息，13日，突厥语国家大会在土耳其首都安卡拉市拉开帷幕。

据了解，本次大会在土耳其文化和旅游部支持下由阿塔图尔克文化语言和历史高等教育机构、土耳其语言机构、新土耳其战略研究中心共同组织。

土耳其副总理菲克里·伊希克、土耳其文化和旅游部副部长侯赛因·雅曼、阿塔图尔克文化语言和历史高等教育机构负责人迭利亚·沃热斯、土耳其语言机构负责人穆斯塔法·卡查林以及土耳其战略研究中心主席哈桑·居泽尔出席会议并致辞。

大会期间，国际突厥学院(TWESCO)科学员阿依努尔·玛耶梅洛娃向参会各代表转达了国际突厥学院院长达尔汗·克德尔阿里的贺信。

据悉，"土耳其语年"框架下举办的突厥语国家大会参会国除土耳其外还包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、德国、日本、伊朗、伊拉克、蒙古国、吉尔吉斯斯坦、克里米亚、乌兹别克斯坦以及土库曼斯坦。



大会期间，来自各国的社会贡献人士、科学家以及研究人员就突厥世界一体化框架下明确土耳其语在世界语言中的地位以及突厥语系字母表、词汇量、通用术语、相互翻译等问题发表了个人意见。

据了解，本次突厥语国家大会将于本月16日结束。大会期间，各代表还将对包括科学领域在内的所有文化领域项目进行讨论。



【翻译：冰山 编辑：小穆】