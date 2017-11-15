哈萨克斯坦与非洲国家分享减贫经验

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 哈萨克斯坦与43个非洲国家的代表分享减贫经验，以帮助非洲摆脱数十年来的经济困境。

"我们希望分享我们的经济转型经验教训，帮助非洲国家实现经济多样化。"哈萨克斯坦副外长叶尔詹•阿什克巴耶夫说。



据悉，阿什克巴耶夫日前出席了由联合国开发计划署举办的南南开发交流研讨会，并在会上发表了主题为《可持续发展目标背景下的非洲经济多样化和工业化》的演讲。



作为被世界银行宣布为"中等收入"国家，由于有效地减贫政策，哈萨克斯坦国内贫困水平从上世纪90年代的40％，迅速下降至今天的不到3％。



阿什克巴耶夫在演讲中表示，可持续发展对于非洲大陆的国家至关重要，这些国家和哈萨克斯坦一样拥有丰富的自然资源和人力资源。



他强调，哈萨克斯坦愿意通过联合国的南南合作机制，同非洲国家分享自己的经验，帮助非洲国家早日摆脱贫困，并通过交流学习总结更多经验。



联合国开发计划署驻哈萨克斯坦副代表蒙克托亚•阿勒腾格雷表示，南南合作将有效地促进问责制的建立和透明度的提升。

他补充说，南南合作可以提供切实的发展红利，如促进就业、提升国民健康程度、提高儿童和青年社会福利等。



据了解，由联合国开发计划署组织的南南开发交流研讨会共吸引了43个非洲国家政府的代表以及学术中心和其他发展机构的成员参加，会议为期四天。



【编译：木合塔尔·木拉提】