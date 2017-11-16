纳扎尔巴耶夫：希望缅甸得到和平与稳定

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫16日在阿斯塔纳俱乐部会议上就缅甸目前的状况发表个人意见。

"很遗憾，那里也成为了国际上的一个冲突热点地区，我对此也有了解。我们将努力对罗兴亚人提供人道主义援助。对此，土耳其也在作出相关努力，可惜冲突还在继续。受到极端宗教影响，无辜的人们受到了迫害，并被迫迁移。正因为这些原因，贫困的弱势群体遭到了极端主义思想的利用。我知道很多国家正在为和平解决缅甸问题作出努力，但这不是问题的真正解决方法。"纳扎尔巴耶夫总统说。



另外，纳扎尔巴耶夫还强调每个战争与冲突都能以和平方式解决。



纳扎尔巴耶夫总统表示，全世界都在希望缅甸得到和平与稳定，并且期盼难民能够平安回到家园。



"对于这一问题，需要全世界达成共识。而我们拥有解决这一国际问题的组织--联合国。我们需要对联合国的决议给予支持，并共同解决类似问题。"国家总统说。



值得一提的是，第三届阿斯塔纳俱乐部会议于13日在阿斯塔纳拉开帷幕，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席会议。本次会议邀请了27个国家近60名代表参加，并就国际性重大问题进行了讨论。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】