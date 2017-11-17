戴斌：哈中旅游合作前景广阔 老百姓互动明显

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 据中国网报道，近日，中国旅游研究院院长戴斌在哈萨克旅游投资论坛上发表主题演讲，演讲围绕"资源、共识、主题、数据、需求、希望、支持、愿景"十六个关键字八大主题进行阐述。戴斌透露，得益于两国元首倡议的"哈中旅游年"框架下系列活动，两国民众的认知度和好感度明显上升，旅游发展的前景更加广阔。

数据显示，2014、2015、2016中国公民赴哈萨克旅游人次分别为24.89万、24.94万、25.79万，几乎没有明显的增长，今年的前三个季度还有两位数的下降。同期的访华哈萨克游客为34.36万、24.15万、22.54万呈明显的递减趋势。

戴斌认为，在肯定中哈合作成果的同时，还要看到旅行商、航空公司、铁路公司、旅游保险与救援等市场主体之间的合作，民众之间面对面的交流还不够深入。此外，两国的边境旅游则可以忽略不计，中国游客对阿拉木图和阿斯塔纳之外的其它城市和地区还不够了解，对于交通、签证、便利化和旅游品质的评价还不够高。

当代旅游经济的发展，特别是旅游目的地的建设，不能只有旅游资源开发、市场宣传和旅行商对接的"老三篇"，还需完善"新三块"，即基础设施、公共服务和商业环境。他认为，以航空港、定期航线、高速铁路、高速公路为代表的交通基础设施正在深刻改变当代旅游发展格局、游客的目的地决策、旅游流向、流量与消费结构。

历史上的丝绸之路是由骆驼连接起来的城市、乡村、沙漠和绿洲，工业革命和二战之后的旅行则是由蒸汽机车、喷气式飞机驱动的，当代国人的旅行则离不开高速交通网络的互联互通。每年1.2亿的出境旅游者主要集中于中国香港、中国澳门、泰国、日本、新加坡等近程市场，以及北美、欧洲、和澳大利亚。

对于哈萨克斯坦，现在除了北京、上海、乌鲁木齐等极少数城市有直飞阿拉木图和阿斯塔那的航班，无论是商务旅行还是观光旅游，都需要中转。1990年代建成通车的中哈阿拉山口--多斯特克铁路是新亚欧铁路的重要节点，第二条铁路通道霍尔果斯--阿腾科里线2012开通运行，第三条铁路塔城--阿亚古兹线也于今年签署了合作备忘录。但是到目前为止，乘坐高铁游丝路还是只是梦想。加上语言的障碍和签证的麻烦，很多人会视中亚旅游为畏途。

戴斌建议，古老的丝绸之路要成为当代的旅游之路，交通便利化必须提到优先考虑的日程上来。希望在未来的双边和多边合作框架下，航空港、通用航空、高速铁路和高速公路的建设和互联互通能够得到务实的推进。此外，移动通信、互联网、金融支付、商业保险与旅行救援等配套服务在游客消费决策、消费频率和游后评价方面所扮演的角色越来越关键。事实上，基于互联网的微信、银联（Union pay）、携程（Ctrip）、中文标识、中文解说系统，与旅游集散中心、旅游问询中心、游客服务中心共同构成了公共服务体系。有了这个日渐完善的体系，才会有面向中国游客的品质保障基础。

戴斌呼吁，丝绸之路沿线各国政府，特别是移民、海关、交通和警察部门进一步加强在驾驶证照互认、快速通关、医疗救援等方面的合作。对于哈萨克这样国土面积广阔的国家，实施这样的政策一定会吸引很多年轻人来这里自由行的。保障旅游品质，提升游客满意度，需要国际社会特别是沿线各国政府的高度共识和共同努力，还需要市场主体的广泛介入和深度合作。

"中国人热爱生活，也喜欢热闹，喜欢那种朝气蓬勃、红红火火的感觉。过于空旷的空间、过于单调的环境，也许适合少数探险旅游者呆上几天，但是对于绝大多数游客而言，还是喜欢有人间烟火气的场景。他们，需要酒店、餐馆、景区和旅行社、导游构成的旅游的世界，也需要商场、咖啡馆、电影院去分享受本地人的生活，也希望去听亚洲人气歌手迪马希（Dimash Kudaibergen）以天籁噪音现场演绎的《加油，超凡战队（Go Go Power Rangers）》。"戴斌如是说道。



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