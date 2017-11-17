萨金塔耶夫主持召开哈萨克文拉丁字母转换工作国家委员会第一次会议

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 - 据总理官网消息，政府总理萨金塔耶夫16日在总理府主持召开哈萨克斯坦哈萨克文拉丁字母转换工作国家委员会第一次会议。

萨金塔耶夫在会上强调，哈萨克文字向拉丁字母转换在我国是一件具有重要历史意义的里程碑事件。



"正如总统所言，这是历史悠久的哈萨克斯坦人民首次在非外力干涉情况下，通过社会广泛讨论模式，自主选择改变自己的文字。保证其成功实施，不仅是我们的荣誉，也是我们肩负的重要责任。"他说。



会上，文化和体育部副部长阿克托特•拉伊姆库洛娃、教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫、财政部部长巴赫特•苏丹诺夫就拉丁文字母转换工作的相关情况进行了汇报。



与会的其他委员会成员也分别就相关领域问题发表了各自的观点和建议。



根据相关规划，哈萨克文向拉丁字母转换的工作将分阶段在2025年完成。



其中，2018 - 2020年为第一阶段，2021-2023年为第二阶段，2024-2025年为第三阶段。



过渡阶段中，国家委员会将全面监督相关教师培训、法律基础制定、新字母表全面推广等工作开展。



会上，为确保相关工作的顺利开展，与会人员决定设立四个特别工作组：



第一组为拼写规范组，负责与新哈萨克文拉丁字母拼写规范有关的工作；



第二组为教学方法组，负责创建一个拉丁字母教学法，并逐步将其引入教育体系；



第三组为术语组，负责以拉丁图形为基础，对哈萨克语术语基础进行系统化梳理；



第四组为技术专家组，负责确保新拉丁字母与IT技术领域要求相结合。



语言学相关领域的专业人员将被充实到上述小组当中。



值得一提的是，作为政府下属的协商和咨询机构，哈萨克文拉丁字母转换工作国家委员会的职责包括：在哈萨克文由西里尔字母向拉丁字母转换工作进行期间，为相关工作的开展提供建议和协助，并协调和监督工作的质量。



国家委员会主席为政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫，副主席为政府副总理叶尔波拉特•多萨耶夫。委员会成员包括总统办公厅、祖国之光党、议会、大学、媒体、非政府组织等代表。该委员会的工作机构是文化和体育部。



【编译：木合塔尔·木拉提】