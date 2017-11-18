气象组织：灾害预警倡议需要更多支持

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 世界气象组织11月16日指出，一项意在筹集1亿美元以保护数十个易受灾难性天气事件影响的国家的国际倡议资金筹措不足，只有30%的资助承诺落实。

这项"气候抗御和早期预警系统倡议"（The Climate Resilience and Early Warning Systems initiative）旨在帮助45个在应对热带气旋、洪水和干旱等极端天气事件时需要援助的国家。现有资金已用来向尼日尔、布基纳法索和太平洋地区的社区提供帮助，但目前这一项目能否获得成功取决于在2020年前是否能够筹集到1亿美元的资金。

联合国新闻中心的报道说，这一倡议在两年前由《联合国气候变化框架公约》五个缔约国--澳大利亚、法国、德国、卢森堡和荷兰发起，同时得到了联合国及其伙伴，如世界银行的支持。



在波恩参加联合国气候变化大会的法国环境部长胡洛特指出，在极端天气事件即将发生之前人们得不到警告是难以令人接受的。

世界气象组织负责人塔拉斯表示，飓风、洪水、热浪和森林大火对人们构成了极大的威胁，在气候服务和预警系统方面进行投资将可以更好地应对这些威胁。

"气候抗御和早期预警系统倡议"秘书处负责人哈丁表示，与富裕国家不同，世界上最贫穷的国家和小岛屿国家应对灾害的能力更加薄弱，在自然灾害发生时往往遭受更大的打击，国际社会需要向其提供更多的帮助。