哈萨克斯坦中学生在世界机器人奥林匹克赛中获得佳绩

哈通社/阿斯塔纳/11月19日 -- 据Novacity.kz网站消息，哈萨克斯坦中学生拉特米尔·萨尔特巴耶夫和阿尼勒·卡里姆哈利制造的"消防员机器人"在哥斯达黎加举行的2017世界青少年机器人奥林匹克赛中成为创意类最佳作品之一。

据了解，世界青少年机器人奥林匹克竞赛是在10-21岁青少年之间举行国际机器人竞赛，自2004年开始每年举办。今年，本届大赛邀请了来自53个国家近400个团队参加。大赛共包括"机器人足球赛"、"大学生类"、"创意类"以及"主赛"等分项赛事。

根据大赛结果，塔勒德库尔干市纳扎尔巴耶夫精英学校的拉特米尔·萨尔特巴耶夫和阿拉木图的阿尼勒·卡里姆哈利共同制造的"消防机器人"成为"创意类"最佳作品之一。



据了解，"消防机器人"主要用于森林消防工作中。其中，一个机器人负责侦察并向另一个机器人发送具体情况和位置信息，从而完成消防任务。

据悉，哈萨克斯坦每年发生火灾近4000起，共有约100公顷被烧毁，而这种机器人将有望为解决类似问题提供帮助。

值得一提的是，2003年11月，由中国、日本、韩国和新加坡等国家发起并成立了WRO世界青少年机器人奥林匹克竞赛委员会，委员会希望通过主办一年一度的WRO世界青少年机器人奥林匹克竞赛活动，为国际青少年机器人爱好者提供一个共同的学习平台，现有五十多个成员国。大赛至今成功举办过十三届，成为了每年一度的世界青少年科技文化交流盛会。

【翻译：冰山 编辑：小穆】