库斯塔奈州政府计划发展旅游事业

哈通社/库斯塔奈/11月20日 -- 库斯塔奈州商业和工业创新发展管理局副局长若扎•郭丽雅纳亚20日在新闻发布会上表示，库斯塔奈州政府为发展旅游事业已签署7项相关协议。

据她介绍，较去年相比，2017年前6个月库斯塔奈旅游业发展呈现出良好趋势。此外，对健康旅游的关注度也得到了有效增长。

"为体现地区旅游发展潜力，我们制作了俄、英、中三种语言的广告视频。此外，还组织了导游培训班，目前已有42人通过培训。总体来讲，我们访问了地区30处历史圣地，并对其具体情况进行了深入了解。" 若扎女士说。

据悉，该地区今年还举行了《库斯塔奈旅游 - 2017》论坛。论坛期间，各代表就托尔盖神秘地画列入旅游发展项目等问题进行了讨论。

若扎女士表示，为了提高托尔盖神秘地画以及历史圣地的知名度，库斯塔奈政府计划2018年举办大型国际论坛。此外，库斯塔奈州还就公私伙伴关系框架下发展狩猎旅游项目表现出很高的积极性。

据狩猎旅游项目负责人透露，目前地区旅游事业主要发展方向已形成，分别为环境、文化、医疗、狩猎等领域。

据了解，地区政府为落实旅游项目共拨款40亿坚戈资金。

另外，库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫指出项目不足之处，并强调，为落实项目，应同相关政府部门进行联合工作。

【翻译：冰山 编辑：小穆】