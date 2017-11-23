哈萨克斯坦文化和电影日在美国洛杉矶举行

哈通社/阿斯塔纳/11月23日 -- 据文化和体育部消息，21日，为期4天的哈萨克斯坦电影日在美国洛杉矶举行。期间，塞班剧院举行主题为"伟大草原精神"的大型文艺活动。

据了解，本次文艺活动在《精神文明复兴》框架下并由哈萨克斯坦文化和体育部，以及美国驻哈萨克斯坦大使馆支持下举行。

另外，此次为美国观众献上的哈萨克电影包括《克兹吉别克》、《哈萨克汗国--不败之剑》、《通往母亲的路》以及纳扎尔巴耶夫总统传记《我童年的天空》。



活动中，率领哈萨克斯坦代表团的文化和体育部部长阿尔斯坦别克·穆罕麦迪吾勒强调，举行哈萨克斯坦文化和电影日将为美国群众进一步了解哈萨克文化起到重要作用，并加深哈-美文化领域的交流。

穆罕麦迪吾勒表示，本次文艺活动将在两国文化交流史上留下深刻的意义。

另外，活动还邀请哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹•哈兹汗诺夫、哈萨克斯坦功勋演员阿萨纳勒·阿西莫夫、著名演员库玛尔·塔斯坦别科夫、社会贡献人士梅茹耶特·沃帖克舍娃等人参加。



"我对哈萨克斯坦电影有留下了深刻的影响。此外，哈萨克演员表演能力非常出色。哈萨克斯坦电影从简单到复杂，无奇不有。电影越简单越好。哈萨克斯坦电影业商业化较低，而这正是我们应学习的一点。" 美国电影制作人弗兰佐尼说。

值得一提的是，活动期间，由迪玛希·库达伊別尔艮、叶德勒·库塞恩诺夫等著名哈萨克斯坦歌手参与下举行了演出活动。



【翻译：冰山 编辑：小穆】