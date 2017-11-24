德米斯图拉呼吁叙反对派团结一致

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 -- 据联合国新闻处消息，第八次日内瓦会谈11月底即将举行。沙特阿拉伯22日在首都利雅得召开会议，旨在团结叙利亚反对派人士。联合国叙利亚问题特使德米斯图拉出席会议开幕式并发表致辞指出，此次会议将协助联合国主持的日内瓦会谈，就2254号决议进行磋商并达成政治方案。

联合国叙利亚问题特使德米斯图拉22日在利雅得会议开幕式发表致辞指出，此次利雅得会议对于达成政治方案十分关键。联合国将继续坚定地以安理会通过的关于叙利亚问题的决议为指导，特别是2254号决议，为实施"日内瓦公报"（Geneva Communique）和实现政治方案铺平道路。他对与会的叙利亚反对派代表表示感谢。

德米斯图拉表示，一支强大、统一的团队是日内瓦会谈的创造性的合作伙伴，如果没有创造力，国际社会无法为叙利亚人民服务。



德米斯图拉指出，在几天后即将举行的日内瓦会谈中，联合国及各利益攸关方将开始制定政治解决方案。他计划今年12月份在日内瓦召开两轮会谈，但是要实现这一计划需要强大而有创造力的叙利亚反对派代表的支持。



德米斯图拉强调，他将特别注意按照2254号决议要求，执行新宪法和联合国监督的选举，以实现可信、包容的非教派治理并打击恐怖主义。他还对被拘留、绑架和失踪的人士表示关切，并呼吁为包括东古塔在内的被围困或难以抵达的地区提供全面的人道准入。



德米斯图拉指出，利雅得会议旨在形成的包容性的团队是各方寻求的共同利益，这个机会也将加强叙利亚妇女的代表性，她们占叙利亚人口的51%。叙利亚各方应坚定不移地寻求政治方案，这是建立和平的唯一方案。他希望日内瓦会议可以真正地促成政治解决方案。



由联合国主导的上一轮叙利亚问题日内瓦和谈7月14日结束，和谈没有达成任何成果性文件。2016年初以来，在联合国主导下，叙利亚政府和反对派代表已在日内瓦举行了数轮和谈，但均因分歧严重不欢而散。据联合国组织统计，持续6年多的叙利亚冲突已造成30多万人死亡，全国一半人口流离失所，1350万人需要人道主义救援。