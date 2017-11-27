《纳扎尔巴耶夫传记》阿塞拜疆语版剪彩仪式在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 --《纳扎尔巴耶夫传记》阿塞拜疆语版剪彩仪式26日在阿斯塔纳首任总统图书馆举行。

哈萨克斯坦总统办公室主任 、首任总统图书馆馆长马赫穆德•卡斯木别科夫和阿塞拜疆共和国总统社会政治事务顾问阿里·哈桑诺夫出席仪式。

据了解，《纳扎尔巴耶夫传记》自出版以来曾以俄语、英语、匈牙利语、阿拉伯语、德语、塞尔维亚语以及法语等语言发行。

"每个人都会带着使命来到这个世界，就像有些国家领袖将整个民族带到了一个新的起点一样。我们很幸运，阿塞拜疆以盖达尔·阿利耶夫为荣，而哈萨克人民则拥有引以为傲的纳扎尔巴耶夫。" 哈桑诺夫说。

他还表示，纳扎尔巴耶夫总统在苏联解体时成为了为国家命运负责、人民寄予厚望的领导人。纳扎尔巴耶夫在面临艰难的任务上做出了正确的决定。上世纪90年代，纳扎尔巴耶夫总统向世界各地哈萨克同胞发出号召，鼓励生活在其他国家的哈萨克人回归历史祖国。此外，在哈萨克斯坦生活的上千名阿塞拜疆族裔和其他民族在同一屋檐下和睦相处，并在政治和社会活动中表现出了积极性。纳扎尔巴耶夫总统对哈萨克斯坦民族和睦大会学院的成立作出了重要贡献，该学院对民族统一具有重要的作用。

《纳扎尔巴耶夫传记》主要描述纳扎尔巴耶夫从普通青年走向总统之路的人生经历，并着重讲述了总统的政治生涯。书中还包含了丰富的图片素材，加强了读者在阅读时产生强烈的代入感或旁观感。

据了解，《纳扎尔巴耶夫传记》阿塞拜疆语版由阿塞拜疆最高媒体奖和加斯普林斯基国际突厥学院媒体奖获得者、记者阿伊达·艾娃佐娃翻译。

"去年，与国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里先生会面时，他表示希望我来翻译此书。我非常荣幸能够为突厥世界著名领袖翻译该传记。努尔苏丹•阿比舍吾勒是一位世界级人物。我在翻译此书的过程中就像伟大人物给我上了一堂课一般，让我感到印象深刻。"艾娃佐娃说。

【翻译：冰山 编辑：小穆】