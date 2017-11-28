跻身世界前三十强 哈萨克斯坦需实现这些目标

哈通社/阿斯塔纳/11月28日 -- 哈萨克斯坦国家经济部部长帖穆尔·苏莱曼诺夫28日在政府会议上就哈萨克斯坦2025年前战略发展计划进行了介绍。苏莱曼诺夫表示，哈萨克斯坦2050年进入前30个最发达国家行列需要将人均GDP增长至4.61万美元。

"为实现2050年进入前30个最发达国家行列，我国需要以下几点：人均GDP达到4.61万美元；劳动生产率平均每年增长4.7%。" 苏莱曼诺夫说。

据他介绍，为了衡量实际增长质量，应将货物和服务领域非资源出口比重从44.6%增至50%、中小企业占GDP的比重从26.8%增至35%、固定资本投资占GDP的比重从16.4%增至19%、本币贷款组合的部分占GDP的比重从18%增至50%以及将非石油财政赤字占GDP的比重降至6%。此外还包括数字化指数进入前25、物流绩效指数进入前38个国家等。

苏莱曼诺夫表示，国家经济的增长应伴随着人民生活水平的提高。其中包括，人民平均寿命应从72岁达到75岁、将低收入群体收入增值从22.8%增至27%、将国际学生能力评估计划（PISA）三个科目平均分达从450提高至490、将能源容量降至40%、都市圈之间政府资源(GRP)的差距从3.2倍降至2.7倍、世界银行指数国家管理指标从51%增至60-75%等。

【翻译：冰山 编辑：小穆】