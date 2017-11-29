外交部：总统的访问将进一步加深哈白合作关系

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- 哈萨克斯坦外交部国际信息委员会主席特勒哈特·朱玛古洛夫29日表示，纳扎尔巴耶夫总统访问明斯克主要目标包括出席集安组织集体安全理事会会议以及对白俄罗斯进行工作访问。

"目前哈萨克斯坦与白俄罗斯的双边合作关系正日益增强，已发展为战略合作伙伴关系。哈萨克斯坦和白俄罗斯是集安组织和欧亚经济联盟的创始成员国。哈萨克斯坦也是白俄罗斯在独联体国家中的三大经贸合作伙伴之一。2017年前9个月，两国双边贸易总额为4.41亿美元，增长了60%。" 朱玛古洛夫说。

据他介绍，纳扎尔巴耶夫总统对白俄罗斯进行正式访问期间，双方将对加强工业、物流、过境运输、航空等领域合作关系以及共同发展信息科技技术等问题进行讨论。此外，预计将于访问期间举行的哈萨克斯坦-白俄罗斯商业论坛也将讨论这些问题。

国际信息委员会主席表示，目前哈白两国在工业领域正在展开非常有成效的合作。

据了解，在两国联合项目框架下，卡拉干达开始生产采矿设备，而塞梅、库斯塔奈、巴弗洛达尔、乌拉尔等地开始生产拖拉机、粮食收割机和割草机等相关农业器械。

另外，两国还在文化教育以及科学领域合作关系也在日益增加。2012年白俄罗斯国立科技大学开设了阿拜哈萨克语言和历史文化中心，而2013年古米列夫国立欧亚大学开设了白俄罗斯语言历史文化中心。此外，哈萨克斯坦-白俄罗斯科学技术合作委员会的工作也在日益完善。

【翻译：冰山 编辑：小穆】