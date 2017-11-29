联合国要求缅甸就若开邦北部妇女和女童的状况提交特别报告

哈通社/阿斯塔纳/11月29日 -- 据联合国新闻处消息，联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》委员会11月28日要求缅甸政府就若开邦北部罗兴亚妇女和女孩的人权状况提出特殊报告。

消除对妇女歧视委员会是上周在日内瓦举行例会时做出这一决定的。根据公约规定，被要求提交特殊报告的国家应在六个月内向联合国秘书长提交报告。这意味着缅甸政府的报告应在2018年5月28日之前提交。



这是该委员会自1982年10月举行第一次会议以来第四次要求一个国家提交特别报告。



消除对妇女歧视委员会由来自世界各地的23名独立人权专家组成。专家们要求缅甸政府提供详细资料，说明近几个月来关于若开邦北部地区针对妇女和女孩的暴力行为的一系列问题，包括有关国家安全部队人员对罗兴亚妇女和女孩实施性暴力案件的资料，在最近爆发的暴力事件中死亡的妇女和女童人数的详情，被国家安全部队拘留的罗辛亚妇女和女童人数，在分娩期间死亡的罗兴亚妇女和女孩的人数，因暴力而流离失所的罗兴亚家庭的数目等等。



委员会还要求缅甸政府提供对包括武装部队成员在内的犯有罪行的肇事者采取的纪律措施，政府为确保自愿安全返回、重新融入社会和赔偿土地或财产损失而采取的措施，以及政府为补偿遭受暴行的罗兴亚妇女和女孩所采取的措施等。



缅甸作为《消除对妇女一切形式歧视公约》的缔约国，有义务向委员会报告条约的执行情况。