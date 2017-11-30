哈萨克斯坦与白俄罗斯签署一系列合作协议

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 正在对白俄罗斯进行访问的纳扎尔巴耶夫总统29日与该国总统亚历山大•卢卡申科签署了关于哈萨克斯坦与白俄罗斯社会经济合作协议和哈白2018-2026年合作方案协议等一系列重要文件。

值得一提的是，当天，两国元首进行了小范围和大范围会谈。根据会谈结果，双方签署了多个合作协议。

具体文件名录如下：

1. 关于哈萨克斯坦共和国和白俄罗斯共和国外交部之间的2018-2019年合作协议；

2. 关于哈萨克斯坦共和国和白俄罗斯共和国大众媒体之间合作协议；

3. 关于哈萨克斯坦共和国和白俄罗斯共和国国防工业生产和科技技术合作协议；

4. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与白俄罗斯共和国体育和旅游部之间体育领域合作协议；

5. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与白俄罗斯共和国文化部之间的谅解备忘录；

6. 关于哈萨克斯坦共和国和白俄罗斯共和国国家科学院之间科技技术合作协议。



纳扎尔巴耶夫总统高度评价了两国签署的哈白社会经济合作协议和2018-2026年合作方案协议。他同时还强调，双方签署的合作协议将进一步推动两国之间的友好关系，为加深紧密合作关系带来新的动力。

【编译：小穆】