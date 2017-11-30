阿斯塔纳国际金融中心创新和投融资机遇研讨会在上海举行

哈通社/上海/11月30日 -- 据哈通社驻华记者报道，阿斯塔纳国际金融中心创新和投融资机遇研讨会在上海证券交易所举行。

据了解，本次研讨会在哈萨克斯坦驻华大使馆和"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金共同支持下由阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫率领的代表团组织举办。

克里姆别托夫在接受本社记者采访时透露，阿斯塔纳国际金融中心计划创立新的证卷交易所。此外，该交易所将同美国纳斯达克证券交易所和上海证券交易所建立紧密合作关系。上交所将为其与中国企业和金融机构建立合作关系以及未来发展起到重要作用。

据他介绍，中国投资者对哈萨克斯坦投资环境以及合作前景表现出浓厚的兴趣。

克里姆别托夫还表示，中国银行家和投资者们对阿斯塔纳国际金融中心设英语为官方语言以及在阿斯塔纳建立的新证卷交易所表示支持。本次研讨会也受到了高度的重视。今年举行世界交易所联合会上，上交所成功当选世界交易所联合会主席，上交所是世界四大交易所之一。上交所与纳斯达克证券交易所将阿斯塔纳新的证卷交易所视为丝绸之路和"一带一路"建设框架下中亚最主要交易所。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 翻译：冰山 编辑：小穆】