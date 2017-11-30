阿萨诺夫出席独联体国家总检察长协调委员会会议

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 据总检察院消息，哈萨克斯坦总检察长贾克莆•阿萨诺夫29日出席在俄罗斯圣彼得堡举行的独联体国家总检察长协调委员会第27次会议以及上海合作组织成员国总检察长第15次会议。

据了解，独联体国家和上合组织成员国哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、印度、中国、巴基斯坦以及观察员国家阿富汗、伊朗以及蒙古国等国家总检察长出席了本次会议。

消息称，协调委员会会议期间，阿萨诺夫进行了主题为"哈萨克斯坦简化和加速刑事诉讼"的演讲，并就纳扎尔巴耶夫总统下达的司法改革相关的任务框架下，向参会各方分享了哈萨克斯坦执法机构的相关经验。

据悉，本次上合组织成员国总检察长会议宗旨为"打击利用现代信息和通信技术进行的犯罪"。

另外，会议框架下阿萨诺夫同中国最高人民检察院检察长曹建明举行双边会谈，并签署相互谅解和边境合作备忘录。

消息称，会议期间，俄罗斯联邦总检察长柴卡同阿富汗总检察长哈米迪举行会谈，并就跨国犯罪以及其他重要话题进行了讨论。

【翻译：冰山 编辑：小穆】