外交部：哈萨克斯坦支持旨在推进阿富汗稳定的国际合作

哈通社/阿斯塔纳/12月3日 - 据外交部消息，由哈萨克斯坦共和国外交部副部长阿克勒别克•卡马利诺夫率领的外交部代表团，日前出席了在巴库举行的阿富汗问题伊斯坦布尔进程第七次外长会议。

消息称，本次会议由阿塞拜疆总体阿利耶夫和阿富汗总统阿什拉夫•加尼主持。



卡马利诺夫在会上发言时强调，哈萨克斯坦支持持续开展双边和多边形式的、旨在推进阿富汗稳定的国际合作。



他还指出，区域国家之间的通力合作，必将使阿富汗局势得到巩固，并使其成为地区稳定的、摆脱恐怖主义和毒品贸易威胁的国家。







此外，卡马利诺夫还向与会国家就哈萨克斯坦担任联合国非常任理事国任期期间的主要工作进行了介绍。



据悉，阿富汗问题伊斯坦布尔进程第七次外长会议通过了旨在推进区域合作方案，并为消除挑战和威胁而明确进一步合作形式的《巴库宣言》。







"亚洲心脏- 伊斯坦布尔进程" 参与国及支持这一进程的国际组织包括：阿富汗伊斯兰共和国、阿塞拜疆共和国、中华人民共和国、印度共和国、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯王国、塔吉克斯坦共和国、土耳其共和国、土库曼斯坦、阿拉伯联合酋长国和联合国。



【编译：木合塔尔·木拉提】