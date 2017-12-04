多国驻哈大使馆在阿斯塔纳举行慈善展

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 据哈巴尔24电视台消息，位于阿斯塔纳的多国驻哈萨克斯坦大使馆举行慈善展会。

据了解，每年举办的慈善展会已有10年历史，参展国家驻哈大使馆工作人员所出售的物品包括亲手制作的纪念物以及该国家的纪念礼品。



日本驻哈萨克斯坦大使川端一郎携妻子川端惠美出席了本次慈善展。据其透露，川端一郎与妻子为此次展会准备了3个月，并从日本带来了餐具、衣服等纪念物。此外，还为参观者们准备了日本料理。



"我们从9月份就开始为此做准备，并精心考虑了为哈萨克人民献上什么物品等问题。此外，还考虑到是慈善展会，这对我们来说，是一件责任重大的事情。因此，我们为得到更多的善款作出了努力。" 川端惠美说。



据悉，早在10年前就由多国大使的妻子达成一致，并决定每年临近新年举行慈善展会。今年共有53个国家大使馆参展。



据哈萨克斯坦外交部副部长罗曼•瓦西连科透露，这已成为大使馆们10年来举行的传统活动之一。去年，该慈善展共筹款11万美元。

大使妻子俱乐部主席奥斯曼夫人表示，除慈善展会外还将举行幸运彩票活动。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】