政府工作会议审阅《数字哈萨克斯坦》

哈通社/阿斯塔纳/12月4日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫4日在阿斯塔纳举行政府会议上就《数字哈萨克斯坦》计划最终版本进行了介绍。

阿巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统在今年的发表的国情咨文中重点指出了哈萨克斯坦第三阶段发展框架下应着手发展经济科技。发达国家和发展中国家将发展信息技术领域视为国家战略主要发展方向。因此，信息和通讯部承担了制定《数字哈萨克斯坦》计划的重大任务。目前，该计划落实了纳扎尔巴耶夫总统作出的多个重要指示并已完成最后版本的指定工作。



据阿巴耶夫介绍，《数字哈萨克斯坦》计划制定工作邀请了多个著名外国以及国内的分析人士参加。其中包括世界银行、波士顿咨询公司、高德纳咨询公司、哈萨克斯坦"阿塔梅肯"企业家协会、信息技术企业协会以及多个政府部门。



"纳扎尔巴耶夫总统强调，数字产业发展将为所有领域带来新动力。对此，考虑到全球数字生态系统发生的变化，哈萨克斯坦经济数字化将具有重要的作用。"信息和通讯部部长说。



他还表示，根据纳扎尔巴耶夫总统的重要指示，《数字哈萨克斯坦》计划得到了一系列重要补充。此外，该计划面向2018-2022年，并将为哈萨克斯坦经济科技领域带来新的动力。



会议期间，国家总理巴赫特詹•萨金塔耶夫透露，《数字哈萨克斯坦》计划最终版本将呈交至总统进行签署。



萨金塔耶夫表示，计划若得到落实，将为哈萨克斯坦经济效益增加2.2万亿坚戈。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】