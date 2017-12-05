萨帕尔巴耶夫会见中石油董事长王宜林

哈通社/北京/12月5日 -- 正在对中国进行工作访问的哈萨克斯坦阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫4日在北京同中国石油天然气集团公司（CNPC）董事长王宜林举行会晤。

会谈中，双方就中石油哈萨克斯坦分公司投资和经营问题进行了讨论。

萨帕尔巴耶夫表示，CNPC-阿克托别油气股份公司近20年向该州投资2000多万美元。总统在工作视察期间，曾高度评价了该公司在阿克托别市投资建设的文化中心。

州长还提出，要进一步加强油气领域备件和设备生产合资企业建设工作。他同时还强调，这将有助于该企业在油气加工和其他工业项目生产，减少对进口产品的需求。此外，这也将促进阿克托别州生产能力。

王宜林表示，近20年来，CNPC-阿克托别油气股份公司对哈共上缴税费150亿美元，并为社会责任项目拨款1.5亿美元。

王宜林称，中石油支持建设油气领域备件和设备生产企业联合项目，并愿意与哈方企业在该领域展开合作。

据了解，萨帕尔巴耶夫州长4日在北京进行的工作访问结果，哈中双方签署了一系列合作协议。此外，阿克托别州政府在Kazakh Invest国有公司支持下在北京开设办事处。

访问期间，萨帕尔巴耶夫还同中国石化、中国石油大学领导层和哈萨克斯坦留学生举行会面。根据会谈结果，阿克托别朱巴诺夫国立大学和中国石油大学签署了合作备忘录。

【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：小穆】