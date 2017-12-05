粮农组织报告：欧洲和中亚粮食和营养状况日趋严峻

哈通社/阿斯塔纳/12月5日 -- 据联合国新闻消息，联合国粮农组织12月4日发布的最新报告指出，欧洲及中亚国家在减少食物不足发生率方面取得了良好进展，但该区域仍有大约1430万人得不到所需的食物，而且营养不良问题日趋严峻。

联合国粮农组织12月4日发布了题为《2017年欧洲及中亚粮食安全和营养状况》的报告。该报告对一系列粮食安全和营养指标进行分析以评估各国在到2030年实现可持续发展目标2，即消除饥饿，实现粮食安全和改善营养，以及促进可持续农业方面取得的进展。



报告指出，该区域在近些年取得巨大进展之后，目前形势似乎停滞不前。粮农组织的报告纳入了粮食不安全体验分级表（FIES），对根据可持续发展目标2有关粮食安全和营养指标进展情况的分析进行补充。这一新方法显示，2014至2016年期间，该区域有1430万成年人处于严重的粮食不安全状况。



报告指出，营养不良以及营养不足、营养过剩和微量营养素缺乏为其主要表现形式，而该区域所有国家都存在不同程度的一种以上营养不良情况。



报告发现，成年人口中的营养过剩是另一个重要问题。根据世界卫生组织的统计，报告认为在2000年至2014年期间成年人的肥胖数量增加了30％。东南欧国家的肥胖发生率最高，占其成年人总数的26.9％。



今年的报告的主题是：通过在气候变化背景下更好地管理稀缺和脆弱的自然资源，确保粮食安全。报告指出，欧洲和中亚区域的一些国家最容易受到气候变化和变异的影响，而且许多国家正在经历气候变化和变异对其农业生态系统产生的负面影响。已经收到有关作物、畜牧、林业和渔业部门损失增加的报告。



该区域的粮食需求在增长，消费模式在发生变化，城市化正在加速。报告警告说，与此同时，该地区的许多生产体系已经不可持续，容易受到冲击，包括源于极端天气事件的冲击，这使得未来生产率的提高变得不确定。在这些条件下实现粮食安全将需要农业生产的可持续增长，抵御能力的提高和自然资源的更有效利用。



粮农组织还对各个国家如何应对粮食安全和营养的问题进行了研究，并指出，尽管许多国家已经采取初步措施执行2030年议程，但是只有少数国家制定了解决粮食安全所有四大支柱的政策框架：供给、获取、利用和稳定。



另外，粮农组织总干事达席尔瓦当天在粮农组织理事会会议上表示，国际社会需要立即采取行动扭转饥饿人口增加的局面。他指出，全球饥饿人口达8.15亿人，在经过十多年的稳定下滑之后出现了首次增长。在发达国家和发展中国家，肥胖和超重的人口也在增加，导致目前食品系统的成本增加。



【编辑：木合塔尔·木拉提】