哈通社/阿斯塔纳/12月5日 - 哈萨克斯坦将为外国投资商提供英语公共服务。

在5日于首都阿斯塔纳举行的“哈萨克斯坦全球投资圆桌会议”论坛上，哈萨克斯坦政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫作出上述表示。



萨金塔耶夫说："哈萨克斯坦始终坚持向外国投资商提供符合国际地位和标准的待遇。我们各项工作的主旨--是确保稳定和法治。哈萨克斯坦是一个开放的国家，而且将保持这个准则不变。我们已经成为了经合组织投资委员会成员，我在此想要强调的是，哈萨克斯坦政府将积极确保商业向更高水平发展。"



萨金塔耶夫强调，针对投资商的咨询服务工作将得到强化。



他表示，外国投资商对政府提出的任何咨询，都将在10个工作日内得到以英文做出的答复。



"当然，您（指外国投资商）也可以选择以哈萨克语或俄语接受政府的公共服务。"他说。"我们将分阶段至2020年起为外国投资商提供仅使用英文的公共服务。"



据其透露，为民服务中心、国家医疗服务机构、学校、学前教育机构、移民局、税务部门将安排具备专业英语知识技能的工作人员。

此外，萨金塔耶夫还表示，有关投资者的基本法律行为要求都将在哈萨克斯坦共和国外交部、投资和发展部以及Kazakh Invest公司官网上用英文予以呈现。



"我们将采用包括电子签证等多种手段，改善外国投资商赴哈的手续问题。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】