俄罗斯被禁止参加平昌冬奥会

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 当地时间12月5日，国际奥委会投票决定，禁止俄罗斯参加在韩国平昌举行的2018年冬季奥运会。不过，国际奥委会的一份新闻稿中提到，仍将允许俄罗斯运动员"在严格的条件下"参加平昌冬奥会的相关比赛。

据《人民日报》海外版报道，12月5日，由14人组成的国际奥委会小组在瑞士洛桑举行会议，宣布已经禁止俄罗斯参加2018年在韩国平昌举行的冬季奥运会。该小组称，他们一直在研究国际奥委会的一份机密报告，这份报告详细描述了俄罗斯在2014年索契冬奥会期间的"官方兴奋剂"计划，及其在事后的掩盖行为。

根据这一禁令，俄罗斯国旗将不会在冬奥会的任何地方被展览。如果有任何俄罗斯运动员获准参加比赛，他们也不会被允许在俄罗斯国旗下参加比赛，他们赢得的任何奖牌都不会归功于俄罗斯。

报道称，这一禁令酝酿了很长一段时间。2016年7月和12月世界反兴奋剂机构（World anti - doping Agency）发布了一份报告，报告中详细描述了俄罗斯在索契冬奥会期间的"兴奋剂"事件和俄官方的事后掩盖行为。报告称，该"计划"始于2011年，超过1000名运动员参与其中，涉及2012年伦敦奥运会和2014年索契冬奥会。但国际奥委会只要求对2014年索契冬奥会期间发生的兴奋剂问题进行裁决。

此外，据世界反兴奋剂机构（World anti-doping Agency）称，俄罗斯反兴奋剂组织（Rusada）上月表示不会遵守世界反兴奋剂机构的规定。考虑到以上种种因素，国际奥委会称他们别无选择，只能颁布全面禁令。

报道称，俄罗斯总统普京曾表示，全面禁止俄罗斯参加2018年平昌冬奥会是一种"羞辱"，这将引发俄罗斯的抵制。