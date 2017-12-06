里海沿海各国外长就里海法律地位公约草案达成一致

哈通社/阿斯塔纳/12月6日 -- 据外交部消息，里海沿岸国家外长会议5日在莫斯科举行。

消息称，哈萨克斯坦外长阿布德拉赫曼诺夫、阿塞拜疆外长马梅德亚罗夫、伊朗外长里夫、俄罗斯外长拉夫罗夫以及土库曼斯坦外长梅列多夫出席会议。



会中，各方就里海海底区域分配、区域及内陆水域活动原则、海底管道建设、海域和国际海域以及其他重点问题进行了讨论。



根据会议结果，各国外长就就里海法律地位公约草案相关问题达成一致。







据了解，里海沿岸国家代表将有望于2018年受纳扎尔巴耶夫总统邀请并在哈萨克斯坦举行的里海沿岸国家元首会议期间签署里海法律地位公约相关协议。



里海法律地位问题、里海地区政治稳定和共同发展、保护资源以及有效利用独特地理环境等问题是目前各国重要的战略问题之一。其中，根据纳扎尔巴耶夫总统提议的"光明大道"规划将对哈萨克斯坦及里海沿岸邻国过境运输能力带来新的发展方向。



阿布德拉赫曼诺夫表示，纳扎尔巴耶夫总统非常重视里海沿岸国家合作问题。里海法律地位公约将为各国合作带来新动力，还将为地区安全、稳定以及发展形成保障。







据了解，里海沿岸五国近20年来一直致力于达成里海问题的相关法律文件，其中包括重新划分海底资源、军事合作、 环境保护以及落实经济生产合作等问题。



据悉，在哈萨克斯坦举行的元首会议期间，就签署公约问题，将根据2010年里海地区安全领域合作协议事项开展相关工作。



另外，草案还将考虑到区域安全、反恐、组织犯罪、贩毒等问题。此外，还包括里海地区和平、稳定以及经济、环境、文化教育发展领域相关问题。







【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】